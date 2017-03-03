Производство водки в России в январе выросло на 66%

20:59, 03 марта 2017, ПАИ

Производство водки в России в январе 2017 года выросло до 4,4 млн декалитров (дкл), что на 66,2% больше, чем в январе 2016 года. Это следует из опубликованного сегодня ежемесячного доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» с данными за январь, пишет Коммерсант.

При этом по сравнению с декабрем 2016 года производство водки сократилось на 48,2%. Производство игристых вин и шампанских в январе в годовом выражении выросло на 7,9% до 543 тыс. дкл.

Ранее Росстат сообщал, что доля водки на российском алкогольном рынке в 2016 году выросла до 38,9%. Это произошло на фоне снижения доли пива.

Напомним, Минфин установил новую минимальную розничную цену (МРЦ) на водку — ее поднимут с нынешних 190 до 205 руб. за бутылку 0,5 л. Это меньше того уровня, на который рассчитывали участники рынка. По их мнению, продавать легальную водку по такой цене будет нерентабельно.