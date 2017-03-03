Владимир Путин поручил привлечь студентов к строительству Керченского моста

21:09, 03 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для привлечения студенческих строительных отрядов к строительству мостового перехода через Керченский пролив и объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет Коммерсант.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций, которая состоялась 25 января. Поручение президента должно быть выполнено к 1 июня. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

В январе стало известно, что студенты стройотряда МГУ им. М.В. Ломоносова пройдут летнюю практику на строительстве Керченского моста. Студенты будут работать пять дней в неделю по восемь часов. Практикантов познакомят «с различными этапами создания моста и подходов к нему — от погружения свай и монтажа пролетных строений до контроля качества строительства», сообщается на сайте Росавтодора.