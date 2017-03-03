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Общество

Пензенский суд счёл законным увольнение взявшего за год 29 больничных механика

Областной суд Пензы подтвердил решение нижестоящего суда и отказался восстановить Суманосова, находившегося на больничном в течение года по 29 листкам нетрудоспособности, в должности механика. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города, пишет Лента.ру.

Пензенец обратился в райсуд с требованием вернуть ему работу в сентябре 2016 года после того, как начальник уволил его еще в апреле из-за прогула. Суманосов утверждает, что действия его руководителя незаконны, поскольку он несколько раз появлялся в офисе и объяснял причину своего отсутствия болезнью.

«Истец с февраля 2016 года до появления на работе 8 сентября находился с различными заболеваниями на нескольких больничных листках, выданных разными врачами в разных лечебных учреждениях, официально не сообщая об этом по месту работы. В связи с чем несообщение работодателю длительное время сведений о своем нахождении на больничных суд расценил как злоупотребление правом», — прокомментировали дело в райсуде.

После отказа восстановить его в должности, Суманосов подал заявление об апелляции. В Пензенском облсуде ее отклонили, поскольку «не нашли оснований для отмены либо изменения решения, в связи с чем оно вступило в законную силу».

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