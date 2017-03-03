Глава Великих Лук обсудил со своими общественными советниками вопросы развития города

21:35, 03 марта 2017, ПАИ

Ремонт дорог и строительство детских площадок, проблемы здравоохранения и порядок во дворах – эти и многие другие вопросы обсудил глава города Великие Луки Николай Козловский на очередной встрече со своими общественными советниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

После торжественного вручения удостоверений началось живое неформальное общение, в ходе которого ни один вопрос от великолучан не остался без ответа. При этом поднятые темы отличались самым широким многообразием, поскольку выбранные великолучанами общественные советники – люди энергичные и нацеленные на результат, а в городском хозяйстве не бывает мелких или неважных вопросов.

Так, общественный советник от улицы Радищева выразила общее пожелание, чтобы там была остановка маршрутки. «Мы сейчас собираем подписи, как нам все правильно оформить?» - спросила она. Николай Козловский ответил, что ей достаточно обратиться с уже собранными подписями и заявлением от жителей в приемную общественных советников на ул. Некрасова, 10. Он отметил, что администрации города действует комиссия, которая решает эти вопросы, и некоторое время назад также по просьбам великолучан была обустроена такая остановка на ул. Запрудной.

«Идей у нас много, мероприятий много, в голове всего много. А деньги на это будут?» - под одобрительный смех зала спросила советник от жителей Юбилейной площади. Николай Козловский пояснил, что при распределении бюджетных средств городская власть действует в рамках закона. «Великие Луки – город экономически крепкий, является донором в рамках области, - успокоил он великолучанку. – И в городском бюджете предусмотрены средства на реализацию различных программ как на этот год, так и на 2018-2019 годы».

«Не получится так, что деньги потратят на благоустройство центральной части города, где расположены многоквартирные дома, а мы, частный сектор, останемся без финансирования?» - тут же последовал вопрос из другой части зала. «Такого не будет, - твердо заявил глава города. – Средства будут распределяться справедливо, и вы будете в этом участвовать».

Большое количество вопросов касалось дорожной тематики. «Более четырех лет назад отремонтировали улицу 3-й Ударной Армии, так она до сих пор стоит, а на улице Ботвина, которую делали в то же время, уже ямы, – посетовал общественный советник Михаил Крутинь. – Нельзя ли отремонтировать Ботвина так же хорошо?»

Николай Козловский пояснил, что на ул. 3-й Ударной Армии проводился капитальный ремонт, а на Ботвина делался текущий. «Вы говорите абсолютно правильно, что там нужен ремонт, - согласился глава города. - Сейчас у нас разработано несколько проектов капитальных ремонтов, в частности, участков по улице Дьяконова и проспекту Ленина. До улицы Ботвина тоже со временем дойдет, а пока весной в первую очередь сделаем там ямочный ремонт».

Другой общественный советник попросил обустроить сход с острова Дятлинка на Комсомольскую улицу. Как выяснилось, речь идет не о действующем сходе на ул. Первомайскую, а о протоптанной народом тропинке. Тем не менее, сказал Николай Козловский, городская власть посмотрит, как ее лучше обустроить. Жительницу второго корпуса дома № 36 волновал вопрос дорожки через двор к школе № 2. «Мы этот вопрос запишем и посмотрим, что можно сделать в ближайшее время, - пообещал глава города.

Жители новостроек на улице Холмской обратили его внимание на отсутствие пешеходного перехода: «Большой поток транспорта, дети идут в школу и перебегают дорогу, могут попасть под машину». «Думаю, решим вопрос с установкой там регулируемого светофора», - отреагировал глава города. Также, рассказал Николай Козловский, в планах городской власти построить подземный пешеходный переход на перекрестке ул. Дьяконова-пр. Ленина, где после запуска путепровода, который планируется уже в конце этого года, будет очень активное движение автотранспорта.

Великолучанка Валентина Викторовна, которая работает в районе телевышки, подняла традиционно актуальную тему общественных туалетов. «У телевышки конечная остановка маршрутки, туалета для водителей нет, возможно ли это решить?» - спросила она. Глава города пояснил, что там будет поставлен биотуалет. И, поскольку с этим вопросом обращаются жители разных районов города, в планах закупить партию биотуалетов и поставить их там, где в этом есть необходимость.

Для общественных советников из микрорайона ул. Заслонова-Щорса самый насущный вопрос – будет ли у них построена новая школа. «Будет, - заверил их глава города. – У нас запланировано строительство двух школ, первая на месте аварийного корпуса шестой школы на проспекте Гагарина, 108, а вторая – в вашем районе. Сейчас на нее готовится проект».

«Я живу в районе ПМК, но вопрос не только от нашего микрорайона, но и от жителей улицы Мебельной и других. В нашем районе нет детских площадок, а все спортивные секции – либо в центре города, либо в районе Дружбы», - пожаловался другой Общественный Советник. «Это действительно актуальный вопрос, - согласился с ним Николай Козловский. – Буквально недавно мы с депутатом от вашего округа Сергеем Федосеевым обсуждали эту проблему, безусловно, там надо строить детские и спортивные площадки. В планах у нас это есть, думаю, уже летом мы такую площадку обустроим. От вас это тоже зависит, действуйте поактивней в этом вопросе, и все будет нормально!»

Проблему больших очередей к врачам в поликлинике поднял один общественный советник, но его сразу вразнобой поддержали множество людей. «Вопрос здравоохранения вы подняли правильно», - согласился Николай Козловский. Он пояснил, что, поскольку сфера здравоохранения находится в областном подчинении, городская власть ставит вопрос по кадрам перед первым заместителем губернатора Верой Емельяновой, и сейчас в регионе прорабатывается программа по их привлечению. «Хотя Великие Луки выгодно отличаются от других районов и даже от Пскова, по количеству на душу населения у нас врачей больше, тем не менее мы рассматриваем и собственную программу по строительству или покупке жилья для врачей тех узких специальностей, которые сейчас в дефиците. И я думаю, найдем возможность из бюджета города решить эту проблему».

Кроме того, рассказал Николай Козловский, городское руководство ставит перед собой задачу достроить расположенный в больничном городке терапевтический корпус. Проект уже изготовлен, определена необходимая сумма и есть договоренность с Министерством здравоохранения, что оно постепенно, в течение нескольких лет, будет выделять средства на реализацию этого проекта.

Многих общественных советников волновал вопрос, как будут благоустраиваться их дворы, начиная с вопросов чистоты и заканчивая безопасностью. «Давайте ваши предложения!» - призвал их глава города вместе работать над тем, чтобы определить дальнейшую политику развития города и территорий, где проживают горожане. Причем, как заметил Николай Козловский, важно составить не только текущий план работы, но и наметить проекты на перспективу.

«Надеюсь, что наша совместная работа будет плодотворной, направленной на дальнейшее развитие Великих Лук», - подвел итог двухчасовой встречи глава города.