Daimler сообщил об отзыве 1 млн машин Mercedes из-за возгораний в двигателе

21:43, 03 марта 2017, ПАИ

Немецкий автоконцерн Daimler отзовет около миллиона новых моделей автомобилей Mercedes-Benz по всему миру из-за сообщений о возгораниях в двигателе. Об этом сообщает Reuters.

Всего был зафиксирован 51 случай возгорания, 30 из которых произошли в США. По данным компании, в результате инцидентов никто не пострадал. Daimler начнет оповещать клиентов о готовящемся отзыве в конце марта. Дилерам предстоит провести проверку двигателей и установить предохранители.

Отозваны будут автомобили классов С и Е, а также машины СLA, GLА и GLC классов, выпущенные в период с 2015 по 2017 года. В США отзовут 300 тыс. машин. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших рынков для Mercedes-Benz вместе с Китаем и Германией. Информации о том, каких еще стран коснется постановление Daimler, пока нет.