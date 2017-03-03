В Палестине в возрасте 40 лет умерла предполагаемая мать 69 детей

21:54, 03 марта 2017, ПАИ

Жительница Палестины, которая родила 69 детей, умерла в возрасте 40 лет. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что 26 февраля о кончине женщины рассказал местным СМИ ее муж. Обстоятельства смерти не указаны. По информации издания, умершая палестинка была самой плодовитой женщиной в мире, однако ее рекорд не подтвержден официально.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой плодовитой женщиной в истории является супруга русского крестьянина Федора Васильева из города Шуя (Ивановская область), которая в 18 веке также родила 69 детей.