Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей

22:04, 03 марта 2017, ПАИ

Компания Ford объявила о снижении цен в России на четыре модели. Корректировке подвергнутся прайс-листы на Focus, Mondeo, Explorer, а также на грузовой и пассажирский Transit, сообщает motor.ru.

С 3 марта цены на «Фокус» уменьшились на 80 тысяч рублей. Это коснется всех комплектаций модели. Mondeo, начиная с комплектации Trend (цена базовой версии не изменилась), подешевел на 100 тысяч рублей, а внедорожник Explorer во всех комплектациях стал доступнее на 100 тысяч рублей.

Грузовая версия «Транзита» теперь стоит на 50 тысяч рублей меньше, чем прежде, а пассажирская — на 150 тысяч рублей.

Снижение цен на автомобили в «Форде» объяснили «повышением эффективности и конкурентосопосбности автопроизводителя, накоплением эффекта локализации автокомпонентов и сырья», а также «укреплением курса рубля».

Российская линейка компании Ford состоит из шести моделей. Таким образом, снижение цен не затронуло седан и хэтчбек Fiesta, а также кроссоверы EcoSport и Kuga.