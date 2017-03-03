0
18:07
До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта
17:37
Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросам состояния дорог
16:46
В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»
16:32
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
16:16
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
15:39
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
15:31
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом

Российский турист Дмитрий Сомов, сутки продержавшийся в открытом море в Таиланде, рассказал о пережитом испытании. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает РИА Новости.

«Это, конечно, чистая удача, что мне удалось спастись. Говорят, единицы в такой ситуации выживают. Так что сегодня — мой второй день рождения, 3 марта 2017 года», — заявил мужчина.

По словам путешественника, главное в его ситуации было не паниковать. «Кругом — совершенно пустое море, корабли никакие уже не ходили, темно, волны довольно высокие. В какой-то момент я решил, что все, не выживу», — вспоминает Сомов. Он признался, что уже успел мысленно попрощаться с родными и друзьями, а также «вспомнил, что плохого сделал в жизни».

Сомов продержался целую ночь, ухватившись за плавающий буй, который устанавливают на месте погружения дайверы. «Если бы не эта штуковина, мне бы не выжить. Держался за нее и греб ногами. Ласты вот еще выручали, потонуть не давали», — цитирует Сомова kp.ru.

Под утро пятницы он увидел вдалеке рыболовное судно, стоящее на якоре, и направился к нему. «Я почти три часа плыл, ноги в ластах — все в мозолях. Ну а на судне, видимо, уже знали про меня. Увидели, помогли забраться на борт, чаем напоили. Спасибо этим людям, спасибо всем, кто меня искал!» — сказал турист.

Инцидент с Сомовым произошел утром 2 марта неподалеку от острова Пхукет. Мужчина с тремя друзьями нырял с маской, когда их группу подхватило и разбросало сильное подводное течение. Товарищей Сомова подобрали рыбаки и доставили на берег. Пропавшего 50-летнего туриста начали искать морская полиция, военные и добровольцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта
03 марта 2017
До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта
Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросам состояния дорог
03 марта 2017
Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросам состояния дорог 3
В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»
03 марта 2017
В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
03 марта 2017
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
03 марта 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии 2
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
03 марта 2017
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 марта 2017
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
03 марта 2017
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании

Идет загрузка...