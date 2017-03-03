Орешкин заявил о выходе экономики России на новый цикл

22:47, 03 марта 2017, ПАИ

Россия выходит на новый цикл экономического роста, а условий для существенного пересмотра налоговой системы нет. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП по итогам года увеличится на два процента. По словам Орешкина, принятый бюджет страны устойчив даже при консервативном сценарии цен на нефть. «Это означает, что причин для серьезного пересмотра налоговой системы нет и в текущих условиях мы будем говорить о ее рационализации и о снижении на те компании, которые работают абсолютно легально», — сказал министр на совещании по развитию отраслей экономики, проходившем в Туле.

Операции Минфина на валютном рынке являются важным элементом устойчивости отечественной экономики, указал глава Минэкономразвития. «В чем их смысл: чем выше цены на нефть, тем больше министерство финансов сберегает дополнительных доходов от нефтяной отрасли, тем самым элиминирует влияние внешней среды на внутренние условия», — отметил он.

Инфляция в России вплотную приближается к заявленной на конец года цели в четыре процента, отметил Орешкин. «Задача — этот уровень поддерживать стабильным и предсказуемым на годы вперед», — подчеркнул министр. Таким образом, издержки предприятий будут расти предсказуемо, заключил он.

По прогнозу ВТБ, экономика России в 2017 году может вырасти на 1,5 процента, инфляция составит около пяти процентов. Во Внешэкономбанке прогнозируют увеличение ВВП на 1,2 процента, глава Сбербанка Герман Греф ждет роста в один-два процента, пишет Лента.ру.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента. По данным Росстата, экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента.