Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе силуэтов России без Крыма

09:33, 04 марта 2017, ПАИ

Двое членов Совета Федерации — Сергей Цеков и Ольга Ковитиди —вынесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о запрете использования в рекламных материалах и печатной продукции географических карт, на которых России изображена без Крыма. Как сообщает «РИА Новости», сенаторы предлагают расценивать использование старых карт как пропаганду нарушения территориальной целостности России.

Поправки в закон «О рекламе» вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и продажи печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации и наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности страны, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, по действующему законодательству публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, наказываются, в том числе, штрафами до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет, а аналогичные действия, совершенные с использованием СМИ или интернета, — обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо заключением на срок до пяти лет также с лишением права занимать ряд должностей в течение 3-х лет.