Китай увеличивает расходы на армию до 1,3% ВВП

09:53, 04 марта 2017, ПАИ

Китайские власти приняли решение увеличить военный бюджет государства до 1,3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Как напоминает Gazeta.ru, ранее — в феврале — президент США Дональд Трамп предложил увеличить бюджет Пентагона на $54 млрд, а председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений.

Как отмечает издание, КНР увеличит в 2017 году расходы на оборону на 7%. Об этом на пресс-конференции перед открытием 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва заявила официальный представитель высшего законодательного органа КНР Фу Ин.

«Каждый год наше правительство определяет расходы на оборону. В 2017 году наш бюджет увеличится примерно на 7%, доля расходов составит 1,3% от ВВП страны», - заявила она.

При этом выступающая напомнила, что военные расходы США также растут из года в год.

«Когда я была на конференции по безопасности в Мюнхене, то ее участникам было рекомендовано увеличить размер расходов на оборону до 2% от ВВП страны. По этой причине мы продолжаем увеличение военных расходов», — пояснила официальный представитель ВСНП.

Фу Ин также отметила, что за несколько предыдущих десятилетий в мире произошло немало крупных вооруженных конфликтов и войн, ставших причиной колоссального материального ущерба и больших потоков беженцев. Однако, по ее словам, «Китай ни разу не нанес вред другой стране».

«Что касается приграничных споров и споров на море, китайские власти призывают к мирному разрешению разногласий путем диалога и консультаций. Если говорить о ситуации в Южно-Китайском море, то ситуация улучшается, и будущее стабильности в регионе во многом зависит от действий США», — резюмировала представитель ВСНП.