В Стругокрасненском районе на трассе Р-23 в ДТП пострадали женщина и ребёнок из Белоруссии

10:22, 04 марта 2017, ПАИ

Вечером в пятницу, 3 марта, около 20:00 в Стругокрасненском района на 217 км федеральной трассы Р-23 Петербург — Псков — Невель автомобиль Kia Rio с госномерами республики Беларусь съехал в кювет и перевернулся.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии пострадали двое граждан сопредельной республики — женщина 1974 года рождения и девочка 2009 года рождения. Они были госпитализированы в Псков в во взрослую клиническую и детскую областные больницы.

Информация о происшествии была доведена до официального представителя МИД России по Псковской области.