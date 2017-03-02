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Происшествия

В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов

В пятницу, 3 марта, в Опочке произошло несколько аварий на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 50 мм возле дома №3 на улице Автозаводской. Как стало известно Псковскому агентству информации, первая авария произошла около 9 утра. В результате без холодной воды остались 5 жилых домов, в которых проживают 276 жильцов. 

К 16:00 ремонтные работы на трубопроводе были завершены, а водоснабжение — восстановлено. Однако в 19:15 произошёл повторный прорыв трубы из-за её износа. Новые ремонтные работы были запланированы на утро субботы в связи с необходимостью согласования земляных работ.

При этом в шаговой доступности от зданий, оставшихся без холодного водоснабжения — в 150-200 метрах — находятся 2 водопроводных колонки. 

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