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3 марта в Псковской области было зарегистрировано 26 преступлений

В пятницу, 3 марта, в органы внутренних дел Псковской области поступило 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 22 — по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, в оперативных сводках за минувшие сутки было зарегистрировано 26 преступлений, в том числе 6 краж имущества.

Также 3 марта сотрудники правоохранительных органов установили 17 лиц, подозреваемых в совершении преступлений: 6 из них ранее судимы, 13 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Помимо этого, сотрудниками ГИБДД задержали 3 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и выявили 439 нарушений Правил дорожного движения.

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