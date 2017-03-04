МЧС напоминает псковским рыбака критерии опасного льда

11:14, 04 марта 2017, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало на своём сайте памятку для рыбаков в связи с установлением положительных дневных температур окружающего воздуха, из-за которых лёд становится рыхлым, в нём образуются трещины и промоины.

В памятке сказано, что по данным ледовой разведки, проведённой специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области, на акваториях Псковского и Чудского озер толщина ледового покрытия составляет в среднем пока ещё 35-40 сантиметров. Однако во многих местах из-за трещин и промоин он уже непрочен.

«Поэтому, несмотря на достаточную толщину ледового покрова, мы обращаем ваше внимание на то, что необходимо быть предельно осторожными при выходе на лёд, и ни в коем случае не выезжать на него на транспортных средствах», — отмечают спасатели.

Они напоминают любителям зимней рыбалки, что прочный лёд, как правило,, прозрачный, с зеленоватым или синеватым оттенком. При этом на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Критерии непрочного льда:

цвет молочно-мутный или серый, обычно ноздреватый и пористый. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

лёд, покрытый снегом;

лёд тоньше на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоёмы тёплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;

лёд в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратковременные попуски воды из водохранилища способны источить лёд и образовать в нём опасные промоины;

в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Также спасатели напоминают, как нужно действовать, если вы всё же провалились под лёд: