МЧС напоминает псковским рыбака критерии опасного льда
Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало на своём сайте памятку для рыбаков в связи с установлением положительных дневных температур окружающего воздуха, из-за которых лёд становится рыхлым, в нём образуются трещины и промоины.
В памятке сказано, что по данным ледовой разведки, проведённой специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области, на акваториях Псковского и Чудского озер толщина ледового покрытия составляет в среднем пока ещё 35-40 сантиметров. Однако во многих местах из-за трещин и промоин он уже непрочен.
«Поэтому, несмотря на достаточную толщину ледового покрова, мы обращаем ваше внимание на то, что необходимо быть предельно осторожными при выходе на лёд, и ни в коем случае не выезжать на него на транспортных средствах», — отмечают спасатели.
Они напоминают любителям зимней рыбалки, что прочный лёд, как правило,, прозрачный, с зеленоватым или синеватым оттенком. При этом на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
Критерии непрочного льда:
- цвет молочно-мутный или серый, обычно ноздреватый и пористый. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;
- лёд, покрытый снегом;
- лёд тоньше на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоёмы тёплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;
- лёд в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратковременные попуски воды из водохранилища способны источить лёд и образовать в нём опасные промоины;
- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.
Также спасатели напоминают, как нужно действовать, если вы всё же провалились под лёд:
- не поддавайтесь панике;
- не барахтайтесь и не наваливайтесь всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела она будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- обопритесь локтями об лёд и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лёд;
- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий;
- находясь на плаву, пытайтесь держать голову как можно выше над водой;
- добравшись до плавсредства или суши, надо немедленно разденьтесь, выжмите намокшую одежду и снова наденьте её.