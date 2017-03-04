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Общество

МЧС напоминает псковским рыбака критерии опасного льда

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало на своём сайте памятку для рыбаков в связи с установлением положительных дневных температур окружающего воздуха, из-за которых лёд становится рыхлым, в нём образуются трещины и промоины. 

В памятке сказано, что по данным ледовой разведки, проведённой специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области, на акваториях Псковского и Чудского озер толщина ледового покрытия составляет в среднем пока ещё 35-40 сантиметров. Однако во многих местах из-за трещин и промоин он уже непрочен. 

«Поэтому, несмотря на достаточную толщину ледового покрова, мы обращаем ваше внимание на то, что необходимо быть предельно осторожными при выходе на лёд, и ни в коем случае не выезжать на него на транспортных средствах», — отмечают спасатели. 

Они напоминают любителям зимней рыбалки, что прочный лёд, как правило,, прозрачный, с зеленоватым или синеватым оттенком. При этом на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Критерии непрочного льда:

Также спасатели напоминают, как нужно действовать, если вы всё же провалились под лёд: 

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