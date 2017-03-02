В Великих Луках на улице Прудной пожарные спасли из горящего дома 11-летнюю девочку

11:36, 04 марта 2017, ПАИ

В пятницу, 3 февраля, в Великих Луках на улице Прудной пожарные спасли из горящего дома 11-летнюю девочку.

Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошёл около 16:30 в обшитом сайдингом деревянном жилом доме размером 8х6 метров. Огнём были повреждены кровля и чердачное помещение по всей площади, а также выгорел коридор размером 1,5х6 метров.

Спасённая из дома девочка, которая получила оравление угарным газом и термические ожоги верхних дыхательных путей, а также кисти левой руки, была госпитализирована в Великолукскую детскую городскую больницу.

Предположительно, пожар произошёл из-за поджога. В результате действий пожарных были спасены 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.

Всего в тушение возгорания были задействованы 12 пожарных.