0
16:32
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
Еще новости
Происшествия

В Великих Луках на улице Прудной пожарные спасли из горящего дома 11-летнюю девочку

В пятницу, 3 февраля, в Великих Луках на улице Прудной пожарные спасли из горящего дома 11-летнюю девочку.

Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошёл около 16:30 в обшитом сайдингом деревянном жилом доме размером 8х6 метров. Огнём были повреждены кровля и чердачное помещение по всей площади, а также выгорел коридор размером 1,5х6 метров. 

Спасённая из дома девочка, которая получила оравление угарным газом и термические ожоги верхних дыхательных путей, а также кисти левой руки, была госпитализирована в Великолукскую детскую городскую больницу.
Предположительно, пожар произошёл из-за поджога. В результате действий пожарных были спасены 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.

Всего в тушение возгорания были задействованы 12 пожарных. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 2
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 3
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 9
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки 1
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2

Идет загрузка...