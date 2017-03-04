5 марта в Псковской области прогнозируются ночные температуры воздуха до -5 градусов

11:57, 04 марта 2017, ПАИ

В воскресенье, 5 марта, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, низкое атмосферное давление, а также небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также, согласно прогнозу, в воскресенье будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 м/сек. Температура по области: ночью -5…0, днем -2…+3.