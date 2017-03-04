С сегодняшнего дня вместо автобусного маршрута №18 в Пскове появились 2 новых

12:27, 04 марта 2017, ПАИ

С сегодняшнего дня, 4 марта, в Пскове вместо автобусного маршрута №18 «Родина - Писковичи», который ходил через площадь Ленина в Пскове, вводятся 2 новых пригородных маршрута № 112 «Родина-Политехнический колледж» и № 118 «Писковичи-Рокоссовского».

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», стоимость проезда и месячные проездные билеты сохраняются как на маршрутах городского сообщения по г. Пскову.

Маршрут № 112 «Родина-Политехнический колледж»

Кусва

3-я ферма

Заровенье-1

Заровенье-2

«Псковэнерго»

Родина

«Псковэнерго»

Животноводческий комплекс

улица Венская

поворот на Родину

улица Балтийская

Ледовый дворец

улица Рокоссовского

улица Печорская

Торговый дом

улица Коммунальная

улица Юбилейная

Универмаг

магазин «Маяк»

улица Петровская

улица Максима Горького

площадь Ленина

улица Олега Кошевого

улица Александра Невского

Мясокомбинат

Льнокомбинат

улица Северная

Политехнический колледж.

От Политехнического колледжа автобусы на Родину ежедневно будут отправляться в 5:13; 5:53*; 6:44; 7:50; 8:15; 9:19; 10:36; 11:19; 12:07; 12:49; 13:38; 14:20; 15:14; 15:56; 16:45; 17:27; 18:16; 18:58; 20:18*; 21:24; 22:15; 22:55.

Из Родины ежедневно: 5:54; 6:30+; 7:00; 7:15+; 7:25; 8:00+; 8:31; 8:56; 9:28+; 10:00; 10:30+; 11:17; 12:00; 12:48; 13:30; 13:33+; 14:19; 15:01; 15:55; 16:37; 17:26; 17:37+; 18:08; 18:43+; 18:57; 19:39; 20:59; 22:05; 22:56; 23:36-.

Из Кусвы: 6:42; 9:10+; 13:50+; 17:54+; 19:00+; 21:16.

Примечание:

* до Кусвы;

+ до Рокоссовского;

- до Коммунальной и далее через мост Александра Невского со всеми остановками в парк.

Маршрут № 118 «Писковичи-Рокоссовского»:

Остановки по маршруту:

Муровицы

Загорицы

Загорицкая горка

Писковичи-кольцо

Писковичи школа

Хотицы-2

Хотицы-1

Памятник

улица Алёхина

Овсище

улица Ижорского батальона

улица Чудская

улица Северная

Льнокомбинат

Мясокомбинат

улица Александра Невского

улица Олега Кошевого

площадь Ленина

улица Максима Горького

улица Петровская

магазин «Маяк»

Универмаг

улица Юбилейная

улица Коммунальная

Торговый дом

улица Печорская

улица Рокоссовского.

От улицы Рокоссовского отправление ежедневно в 6:01-; 6:37; 7:07*; 8:20-; 9:07; 9:48-; 10:07** 11:06; 11:39-; 12:40-; 13:27-; 14:10; 14:43-; 15:26-; 15:50; 16:31; 17:14; 17:30-; 18:05-; 18:48-; 19:18; 20:18-; 21:01; 22:06-; 22:33; 23:49?

Из Муровиц отправление ежедневно в 6:55+; 7:41%; 9:14; 10:45; 12:33; 13:34; 14:21; 15:37; 16:20; 18:24; 18:59; 19:42; 21:12; 23:00.

Из Пискович отправление ежедневно в 5:50; 6:40%; 7:02+; 7:26+; 7:48%; 7:56; 8:20; 9:21; 9:54; 10:35%; 10:52; 11:53; 12:40; 13:41; 14:28; 14:57; 15:44; 16:27; 16:37; 17:18; 18:01; 18:31; 19:06; 19:49; 20:04=; 21:19; 21:48; 23:07; 23:19=.

Примечание:

* от Рокоссовского до Муровиц ч/з мост А. Невского;

** От Рокоссовского до Пискович ч/з мост А. Невского;

- от Рокоссовского до Муровиц ч/з пл. Ленина;

? от Рокоссовского до Северной ч/з пл. Ленина;

+ из Муровиц до пл. Ленина;

= из Пискович до ул. Чудской;

% из Муровиц ч/з мост А. Невского.