С сегодняшнего дня вместо автобусного маршрута №18 в Пскове появились 2 новых
С сегодняшнего дня, 4 марта, в Пскове вместо автобусного маршрута №18 «Родина - Писковичи», который ходил через площадь Ленина в Пскове, вводятся 2 новых пригородных маршрута № 112 «Родина-Политехнический колледж» и № 118 «Писковичи-Рокоссовского».
Как сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», стоимость проезда и месячные проездные билеты сохраняются как на маршрутах городского сообщения по г. Пскову.
Маршрут № 112 «Родина-Политехнический колледж»
- Кусва
- 3-я ферма
- Заровенье-1
- Заровенье-2
- «Псковэнерго»
- Родина
- «Псковэнерго»
- Животноводческий комплекс
- улица Венская
- поворот на Родину
- улица Балтийская
- Ледовый дворец
- улица Рокоссовского
- улица Печорская
- Торговый дом
- улица Коммунальная
- улица Юбилейная
- Универмаг
- магазин «Маяк»
- улица Петровская
- улица Максима Горького
- площадь Ленина
- улица Олега Кошевого
- улица Александра Невского
- Мясокомбинат
- Льнокомбинат
- улица Северная
- Политехнический колледж.
От Политехнического колледжа автобусы на Родину ежедневно будут отправляться в 5:13; 5:53*; 6:44; 7:50; 8:15; 9:19; 10:36; 11:19; 12:07; 12:49; 13:38; 14:20; 15:14; 15:56; 16:45; 17:27; 18:16; 18:58; 20:18*; 21:24; 22:15; 22:55.
Из Родины ежедневно: 5:54; 6:30+; 7:00; 7:15+; 7:25; 8:00+; 8:31; 8:56; 9:28+; 10:00; 10:30+; 11:17; 12:00; 12:48; 13:30; 13:33+; 14:19; 15:01; 15:55; 16:37; 17:26; 17:37+; 18:08; 18:43+; 18:57; 19:39; 20:59; 22:05; 22:56; 23:36-.
Из Кусвы: 6:42; 9:10+; 13:50+; 17:54+; 19:00+; 21:16.
Примечание:
* до Кусвы;
+ до Рокоссовского;
- до Коммунальной и далее через мост Александра Невского со всеми остановками в парк.
Маршрут № 118 «Писковичи-Рокоссовского»:
Остановки по маршруту:
- Муровицы
- Загорицы
- Загорицкая горка
- Писковичи-кольцо
- Писковичи школа
- Хотицы-2
- Хотицы-1
- Памятник
- улица Алёхина
- Овсище
- улица Ижорского батальона
- улица Чудская
- улица Северная
- Льнокомбинат
- Мясокомбинат
- улица Александра Невского
- улица Олега Кошевого
- площадь Ленина
- улица Максима Горького
- улица Петровская
- магазин «Маяк»
- Универмаг
- улица Юбилейная
- улица Коммунальная
- Торговый дом
- улица Печорская
- улица Рокоссовского.
От улицы Рокоссовского отправление ежедневно в 6:01-; 6:37; 7:07*; 8:20-; 9:07; 9:48-; 10:07** 11:06; 11:39-; 12:40-; 13:27-; 14:10; 14:43-; 15:26-; 15:50; 16:31; 17:14; 17:30-; 18:05-; 18:48-; 19:18; 20:18-; 21:01; 22:06-; 22:33; 23:49?
Из Муровиц отправление ежедневно в 6:55+; 7:41%; 9:14; 10:45; 12:33; 13:34; 14:21; 15:37; 16:20; 18:24; 18:59; 19:42; 21:12; 23:00.
Из Пискович отправление ежедневно в 5:50; 6:40%; 7:02+; 7:26+; 7:48%; 7:56; 8:20; 9:21; 9:54; 10:35%; 10:52; 11:53; 12:40; 13:41; 14:28; 14:57; 15:44; 16:27; 16:37; 17:18; 18:01; 18:31; 19:06; 19:49; 20:04=; 21:19; 21:48; 23:07; 23:19=.
Примечание:
* от Рокоссовского до Муровиц ч/з мост А. Невского;
** От Рокоссовского до Пискович ч/з мост А. Невского;
- от Рокоссовского до Муровиц ч/з пл. Ленина;
? от Рокоссовского до Северной ч/з пл. Ленина;
+ из Муровиц до пл. Ленина;
= из Пискович до ул. Чудской;
% из Муровиц ч/з мост А. Невского.