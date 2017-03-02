Всероссийская федерация самбо надеется на признание вида спорта олимпийским в ближайшие месяцы

12:48, 04 марта 2017, ПАИ

Всероссийская федерация самбо (ВФС) надеется на признание этого вида спорта олимпийским уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает ТАСС, президент федерации Сергей Елисеев сказал: «Мы в этом направлении сделали все, что возможно. Подали заявку, которая всех полностью удовлетворяет, теперь ждем рассмотрения. Решение зависит не от нас. Надеемся, что до лета пройдет исполком, и самбо получит признание МОК», - сказал он.

Отметим, признание Международного олимпийского комитета (МОК) означает возможность в будущем войти в программу олимпийских видов спорта, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК в размере $25 тысяч.

Напомним, впервые о получении самбо олимпийского статуса заговорила в 2009 году Международная федерация этого вида спорта (FIAS). При этом ещё в 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.