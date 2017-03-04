В Псковской области завершилось российско-белорусское тактическое учение с подразделениями ВДВ

12:58, 04 марта 2017, ПАИ

На полигоне Струги Красные в Псковской области прошел завершающий этап совместного российско-белорусского тактического учения подразделений ВДВ, в ходе которого военнослужащие двух стран успешно провели десантно-штурмовые действия по уничтожению передовых отрядов противника.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, по замыслу учения, батальонно-тактическая группа после совершения скрытного маневра вышла в район ведения боевых действий на полигон Струги Красные, где выполнила боевые стрельбы изо всех видов вооружения: боевых машин десанта БМД-2КУ, самоходных артиллерийских орудий «Нона», гаубиц Д-30, реактивных систем залпового огня «Град». Огневую поддержку с воздуха десантникам обеспечивали самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России Ми-28, Ка-52, Ми-8, Су-24 и Су-34.

Совместное учение проводилось в 3 этапа в течение 5 дней. Перед участниками были поставлены определенные учебные задачи и цели, среди них: обучение командиров подразделений тактике, как искусству ведения боя (принятия смелых, нестандартных решений, проявлению военной хитрости), применение новых способов выполнения задач в условиях приближенных к боевым, выработка единой методики применения десантных подразделений при ведении десантно-штурмовых и рейдовых действий.

На учение привлекались около 1000 военнослужащих, среди которых более 100 десантников Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь, было задействовано до 190 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов.

Совместное российско-белорусское учение проводилось согласно Плану международной деятельности Минобороны России на 2017 год.