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Политика

ЦИК Южной Осети отказал экс-президенту Кокойты в регистрации кандидатом на новые выборы

Центризбирком Южной Осетии сегодня, 4 марта, на очередном заседании отказал экс-президенту республики Эдуарду Кокойты в регистрации кандидатом в очередные выборы главы государства, которые пройдут 9 апреля. 

«По итогам заседания принято решение отказать Кокойты в регистрации, он не проходит по «цензу оседлости» (постоянное проживание в республике последние 10 лет), и еще нескольким пунктам», - передаёт «Интерфакс» слова секретаря ЦИК Кристины Авлоховой.

Ранее в этот день Кокойты призвал к отставке руководителей местных КГБ и МВД, так как, по его словам, «они предоставили в ЦИК республики лживые сведения». Между тем он также призвал своих сторонников «действовать исключительно в рамках закона».

Также мэрия Цхинвала накануне отказала инициативной группе Кокойты проводить общенародный сход. 

«Сторонники Кокойты обратились в мэрию с просьбой дать разрешение на проведении 5 марта 2017 года схода для обсуждения предвыборной ситуации, соблюдения норм конституции и сохранения стабильности в предвыборный период. Коллегия администрации города Цхинвала отказала в проведении мероприятия», - сказали в администрации города.

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