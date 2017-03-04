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Культура

Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова

Сегодня, 4 марта, в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!» по ранним произведениям Антона Чехова «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба». 

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, спектакль поставил художественный руководитель театра Александр Кладько. Художник спектакля – Заслуженный художник РФ Александр Стройло.

В спектакле заняты народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.

Постановка предназначена для аудитории старше 12 лет. 

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