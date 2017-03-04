Введён запрет выхода и выезда на лёд водоёмов Псковского района

14:21, 04 марта 2017, ПАИ

С сегодняшнего дня, 4 марта, запрещен выход населения и выезд автотранспорта на лед водных бассейнов Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации муниципалитета, соответствующее решение было принято районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности накануне, 3 марта.

Запрет введён в связи с тем, что ледовая разведка в акватории Псковского и Теплого озер подтвердила уменьшение толщины льда и появление промоин на участках рек Великая и Череха.

Для контроля за обстановкой и руководства мероприятиями по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создана оперативная группа комиссии. Главам сельских поселений даны указания организовать работу по информированию населения о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед Псковского и Теплого озер, водоемы района. Созданы оперативные группы и подготовлены к работе добровольные спасательные звенья.

Руководителям организаций и предприятий Псковского района рекомендуется не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны Псковского района в период действия настоящего распоряжения.

К нарушителям будут применяться меры административного воздействия в соответствии с п.2 ч.1 ст.1 Закона Псковской области от 3 июня 2010 года № 977-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений и об административных комиссиях в Псковской области»