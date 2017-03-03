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Политика

Глава британского МИД принял приглашение посетить Москву в ближайшее время

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон принял приглашение российского коллеги Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британский МИД. 

Как отметили в Форин-офисе, ключевыми темами переговоров Джонсона в ходе визита в Москву станут отношения между двумя странами, ситуации в Сирии и на Украина. 

При этом британский МИД сделал оговорку, что планируемый визит Джонсона пройдет в контексте политики «сотрудничай, но остерегайся». «Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России - «сотрудничай, но остерегайся», и визит будет в полной мере соответствовать этому подходу», - сказано в официальном сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что визит Джонсона не означает возврата к отношениям, которые были ранее, и что глава МИД Великобритании «продолжит проявлять твердость в тех вопросах, в которых есть разногласия».

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