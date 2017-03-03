В Мурманске 5-летний ребёнок после вакцины от ветряной оспы получил осложнение по типу энцефалита

14:40, 04 марта 2017, ПАИ

Мурманское следственное управление Следственного комитета России по факту серьезного осложнения после вакцинации 5-летнего ребенка. возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство товаров и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщает «Интерфакс», мать потерпевшего ребенка Ольга Слепнева сообщила мурманским СМИ, что вакцина «Варилрикс» была сделала ее сыну от ветряной оспы. Через десять дней после прививки у ребенка появились осложнения, в результате у мальчика диагностировано поражение центральной нервной системы и головного мозга.

«Назначены и проводятся экспертиза качества оказания медицинской помощи, судебно-медицинская экспертиза и ряд иных экспертиз для выявления возможной причинно-следственной связи между развитием заболевания у ребенка и действиями медицинских и фармацевтических работников, а также производителей вакцины», - сообщили в следственном управлении.