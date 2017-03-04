Более 50 участников собрал семинар по подготовке проектных концепций для программы «Россия — Эстония» на 2014-2020 годы

15:23, 04 марта 2017, ПАИ

В пятницу, 3 марта, в Пскове прошёл региональный информационный семинар по подготовке проектных заявок в двустороннюю программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на 2014 - 2020 годы. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном госкомитете по экономическому развитию и инвестиционной политике, в семинаре приняли участие более 50 представителей потенциальных партнерских организаций региона.

Открытый раунд программы проходит с 17 января по 3 апреля текущего года.

В ходе семинара по разработке проектов участники обсудили особенности программ нового программного периода и их отличие от предыдущего поколения программ, вопросы планирования и использования софинансирования и грантовых средств, дополнительные аспекты применения «Практических рекомендаций проектантам по информационному освещению участия Российской Федерации в программах приграничного сотрудничества Россия – ЕС».