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Политика

Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов перед выборами

Действующий 45-й президент США Дональд Трамп овинил своего предшественника на этом посту Барака Обаму в том, что тот, якобы, организовал прослушку его телефонов в офисе миллиардера в Трамп-тауэр незадолго до победы последнего на выборах.

Как сообщает «Интерфакс», в официальном аккаунте Трампа в Twitter появилась следующая запись: «Чудовищно! Только что выяснил, что Обама организовал прослушку моих телефонов в Трамп-тауэр незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм!».

«Как низко пал президент Обама, что прослушивал мои телефоны во время священного избирательного процесса?! Это скандал уровня «Уотергейта»! Ужасный - или больной - человек!» - также написал действующий президент США.

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