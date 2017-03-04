По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин

15:55, 04 марта 2017, ПАИ

17 марта, в день 95-летия создания пушкинского заповедника «Михайловское» в Научно-культурном центре музея в Пушкинских Горах выступит народный артист РФ, «серебряный голос России» Олег Погудин.

Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, в программу «юбилейного» концерта известный певец включил песни и романсы, которые в разные годы исполнял на этой сцене, прежде всего — произведения, написанные на стихи А.С. Пушкина.

Отметим, впервые Олег Погудин приехал с концертом в «Михайловское» более двадцати лет назад, в феврале 1995 года, и с тех пор бывал здесь неоднократно с программами, составленными из русских классических романсов на стихи Пушкина и его современников, из эстрадных шлягеров советских и зарубежных композиторов, народных песен.

Отдельные тематические вечера Погудина в заповеднике были посвящены творчеству Александра Вертинского, Булата Окуджавы, вокальной лирике времён Великой Отечественной.

Концерт Олега Погудина 17 марта начнётся в 18.00. Подробнее узнать о предстоящем событии и заказать билеты можно с 9.00 до 18.00 в любой день, кроме вторника, по телефонам в Пушкинских Горах: 8 (81146) 2-24-27 и 8 (81146) 2-18-15 (служба массовых мероприятий Пушкинского Заповедника), 8 (81146) 2-17-62, доб. 129 (касса).