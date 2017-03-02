0
08:53
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
14:06
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
11:12
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
14:17
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:59
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
11:40
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
13:06
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Еще новости
Спорт

Шипулин стал 2-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин сегодня, 4 марта, в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Пхёнчхане занял 2-е место, стартовав с 23-й позиции.

Как сообщает «Интерфакс», россиянин уступил только французу Мартену Фуркаду, который уже досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Шипулин проиграл победителю 34,5 секунды. При этом россиянин, как и француз, не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Третье место досталось австрийцу Юлиану Эберхарду, который стартовал первым, но в итоге проиграл победителю 36,7 секунды, допустив три промаха.

В десятку также вошел Евгений Гараничев, который занял пятое место.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
02 марта 2017
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису 4
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
01 марта 2017
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
01 марта 2017
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
24 февраля 2017
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы 2
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
24 февраля 2017
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека 1

Идет загрузка...