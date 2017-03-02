Шипулин стал 2-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

16:31, 04 марта 2017, ПАИ

Российский биатлонист Антон Шипулин сегодня, 4 марта, в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Пхёнчхане занял 2-е место, стартовав с 23-й позиции.

Как сообщает «Интерфакс», россиянин уступил только французу Мартену Фуркаду, который уже досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Шипулин проиграл победителю 34,5 секунды. При этом россиянин, как и француз, не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Третье место досталось австрийцу Юлиану Эберхарду, который стартовал первым, но в итоге проиграл победителю 36,7 секунды, допустив три промаха.

В десятку также вошел Евгений Гараничев, который занял пятое место.