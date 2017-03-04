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В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы "АRTель" (ВИДЕО)

Сегодня, 4 марта, в Пскове открылась ярмарка подарков ручной работы "АRTель". Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в ней участвуют около 30 мастеров нашего региона по изготовлению украшений, игрушек, сладостей и др. Накануне Международного женского дня авторы представили тематические работы, посвященные празднику, а также изделия, которые подойдут в качестве подарка к любой дате. "АRTель" - традиционная ярмарка, проводится с целью поддержки и развития индустрии ручного творчества Псковской области. Её организатором выступает газета «Псковская правда» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.  

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