Матвиенко оценила готовность к возобновлению авиасообщения с Египтом в 90%

16:51, 04 марта 2017, ПАИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила готовность к возобновлению авиасообщения России с Египтом в 90%.

Как сообщает «Интерфакс», по словам председателя верхней палаты российского парламента, «остались не до конца исполненными [Египтом] всего лишь 4 позиции» согласованного плана. Матвиенко добавила, что авиационные власти и спецслужбы России и Египта провели «колоссальную работу» по выполнению мероприятий для обеспечения безопасности в египетских аэропортах.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено 6 ноября 2015 года после теракта на борту пассажирского самолета компании «Когалымавиа», который летел рейсом Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Над Синаем на борту лайнера сдетонировало взрывное устройство, пронесённое туда террористом в египетском аэропорту. Жертвами катастрофы стали 224 человека, в том числе 9 псковичей.