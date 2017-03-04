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Общество

Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»

Сегодня, 4 марта, главе Чечни Рамзану Кадырову представили собранные на местном заводе «Чеченавто» багги — предназначенные прежде всего для перемещения групп спецназа легкие вездеходы двойного назначения. Как сообщает РБК, Кадыров заявил, что такие машины «очень нужны» при выполнении боевых задач в Сирии

Автомобиль получил название «Чаборз» М-3 [«чаборз» в переводе с чеченского — «медведь» и «волк»]. 

Сообщается, что ранспортное средство на 95% состоит из российских комплектующих. Трехместный автомобиль предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и на бездорожье.

Чеченский лидер заявил, что первая партия будет поставлена Международному учебному центру сил по подготовке спецназа, расположенному в Гудермесе.​ «Также есть заинтересованность со стороны нацгвардии и Министерства обороны, посмотрим, насколько это будет дальше [развиваться]», — добавил он. 

Цена чеченского багги будет гораздо ниже его зарубежных аналогов, заявил заместитель начальника Росгвардии по Чечне и помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов.

«Есть американский Polaris или канадский BRP. Цена этих багги составляет около 2 млн руб. При этом мощность их двигателей в два раза меньше, чем нашего. Чеченский багги в боевом исполнении будет стоить примерно 1,5 млн руб.», — заявил Мартынов. Цена гражданской версии багги составит около 1,1 млн руб.

На сегодняшний день объем серийного производства составляет 30 машин в месяц.

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