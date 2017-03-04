У блокировавших железнодорожный путь в Луганской области радикалов обнаружили мины и гранаты

17:48, 04 марта 2017, ПАИ

Украинская полиция обнаружила и изъяла у радикалов, блокирующих железную дорогу в Луганской области для экономической блокады самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, арсенал взрывчатки.

Как сообщает Lenta.ru, сегодня, 4 марта, пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай написала на своей странице в Facebook: «Под одной из опор моста, где стоит их [радикалов] палатка, обнаружены [противопехотные осколочные] мины «МОН», гранаты РГД-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», — перечислила она.

«Проводится тщательное обследование территории, где находятся блокирующие», — добавила Погукай. Он отметила, что на месте обнаружения взрывчатых веществ работают эксперты криминалисты и взрывотехники.

Напомним, 25 января члены украинских националистических организаций заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике. В ответ на бездействие Киева власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на подконтрольной им территории.