Вернуться на главную страницу Фото 1 из 114 Ярмарка подарков ручной работы "АRTель"

Сегодня, 4 марта, в Пскове открылась ярмарка подарков ручной работы "АRTель". Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в ней участвуют около 30 мастеров нашего региона по изготовлению украшений, игрушек, сладостей и др. Накануне Международного женского дня авторы представили тематические работы, посвященные празднику, а также изделия, которые подойдут в качестве подарка к любой дате. "АRTель" - традиционная ярмарка, проводится с целью поддержки и развития индустрии ручного творчества Псковской области. Её организатором выступает газета «Псковская правда» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Ярмарка продлится до 5 марта.