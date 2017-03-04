На Сахалине арестовали министра имущественных и земельных отношений

18:43, 04 марта 2017, ПАИ

В пятницу, 3 марта, в Сахалинской области была задержана местный министр имущественных и земельных отношений Елена Гах. Как пишет «Сахалин.имхо», в отношении чиновницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца

Сообщается, что женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело связано с выделением средств компании «Грин Агро Сахалин» — строителю крупнейшей молочной фермы в Троицком.