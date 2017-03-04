0
10:32
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
16:32
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
Еще новости
Происшествия

На Сахалине арестовали министра имущественных и земельных отношений

В пятницу, 3 марта, в Сахалинской области была задержана местный министр имущественных и земельных отношений Елена Гах. Как пишет «Сахалин.имхо», в отношении чиновницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца

Сообщается, что женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело связано с выделением средств компании «Грин Агро Сахалин» — строителю крупнейшей молочной фермы в Троицком.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
04 марта 2017
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 2
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 3
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 9
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки 1

Идет загрузка...