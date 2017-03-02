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Спорт

ФК «Локомотив» заплатит своему киберфутболисту 1,8 млн рублей за продвижение бренда в соцсетях

Футбольный клуб «Локомотив» из Москвы заплатить одному из двух своих киберфутболистов Константину Гирину 1,8 млн рублей за продвижение бренда в социальных сетях. Как сообщает rns.online, это следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

«Услуги включают (но не ограничиваются): стриминг на своем twitch-канале Исполнителя по адресу: https://www.twitch.tv/stavrpgc на заданные Заказчиком темы о Клубе — не менее 2 (двух) раз в месяц», — сказано в тексте договора.

Отмечается, что соглашение также подразумевает размещение материалов о клубе на видеохостинге YouTube, а также в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

Договор рассчитан на год, таким образом, киберфутболист будет получать по 150 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, в феврале «Локомотив» объявил о подписании двух киберфутболистов, одним из которых стал Константин Гирин с никнеймом «Stavr».

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