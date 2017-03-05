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Общество

Не смотреть на небо советует сегодня народный календарь

5 марта отмечается день памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в VIII веке, сообщает calend.ru.

В языке русского народа дата очень быстро превратилась в день Катыша. Объяснение такому названию нашлось простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.

На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из родных. Такую звезду называли маньяком. Падение звезд называли зловещим предзнаменованием, от него отговаривались словами: «Аминь! Рассыпься!».

Были и другие недобрые приметы для этого дня. Например, такая: если кто-то заболеет в этот день, то или долго не выздоровеет, или умрет. Больному клали на ночь под мышки по куску хлеба, а утром смотрели: если хлеб засох — человеку не суждено поправиться. А вот для будущего благополучия нужно было тайком взять у кузнеца из горна тлеющие угли и отнести их в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, сохи и бороны, грел почву, отгонял от нивы скудость и сулил в итоге славный урожай.

 

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