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Общество

Международный день детского телевидения и радиовещания отмечается сегодня

Международный день детского телевидения и радиовещания отмечается в первое воскресенье марта, сообщает calend.ru. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все они «настраиваются на детскую волну», транслируя программы для детей и о детях. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

Изначально этот День отмечался в декабре, а с 2009 года его празднование перенесено на первое воскресенье марта.

В 1994 году ЮНИСЕФ и Международная академия телевизионных искусств и наук учредили специальную награду, которая вручалась телекомпании, чья программа в этот день наиболее полно воплощала его миссию. В 2008 ЮНИСЕФ учредил собственную награду, вручаемую и теле- и радиокомпаниям.

Первым молодежным радиоканалом в Советском Союзе стала радиостанция «Юность», первые позывные которой прозвучали в эфире 16 октября 1962 года, а через два года вышла в эфир знаменитая телепередача «Спокойной ночи, малыши!». 

 

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