Открыта продажа «единых» билетов в Крым на летний сезон 2017 года

11:59, 05 марта 2017, ПАИ

Открыта продажа «единых» билетов в города Республики Крым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Перевозка пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновляется с 30 апреля и будет осуществляться по 30 сентября включительно. Поездку по «единому» билету возможно совершить в семь городов Республики Крым: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.

Стоимость проезда по «единому» билету осталась на уровне 2015-2016 годов и составляет:

-из Анапы в Керчь – 380 рублей, в Симферополь – 590 руб., в Севастополь – 690 руб., в Феодосию – 460 руб., в Судак – 540 руб., в Евпаторию – 690 руб., в Ялту – 700 руб.;

- из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710 руб., в Севастополь – 810 руб., в Феодосию – 590 руб., в Евпаторию – 810 руб., в Ялту – 820 руб., в Судак – 660 руб.

Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по «единому» билету осуществляется бесплатно с предоставлением отдельного места в автомобильном и морском транспорте.

Для проезда в города Республики Крым и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить на официальном сайте ОАО «РЖД» или в билетных кассах АО «ФПК» «единый» билет в смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта (по схеме поезд – автобус – паром – автобус).

Для осуществления посадки пассажиров во все виды транспорта, предусмотренные указанной схемой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, проездной документ на перевозку в поезде и талон на получение услуги по организации перевозки морским и автомобильным транспортом. Если «единый» билет оформлен через интернет, то он может быть распечатан на листе формата А4 или предоставлен в электронном виде на персональном мобильном устройстве. Оформление талона прекращается за 24 часа до момента отправления в прямом смешанном сообщении. Возврат денежных средств за неиспользованный талон осуществляется не позднее, чем за 12 часов до момента отправления автобуса. При возврате неиспользованного талона с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 53 руб. 70 коп.

Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Организатором перевозки пассажиров с использованием других видов транспорта – автомобильного и водного – выступает АНО «Единая транспортная дирекция» (до порта Кавказ, через Керченский пролив и до городов Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Евпатория и Севастополь и обратно).

Напомним, с мая по сентябрь 2016 года в направлении Крымского федерального округа было оформлено порядка 390 тыс. проездных документов, что на 11 % выше аналогичного периода 2015 года.