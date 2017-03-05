16 марта псковичей приглашают на квест-игру «Февраль 1917. Революция неизбежна?»

10:30, 05 марта 2017, ПАИ

16 марта рамках историко-просветительского цикла «Отречение» в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2, конференц-зал, 2 этаж) в 15:00 состоится экспресс-лекция доктора исторических наук А. Михайлова «Февральская революция и Псков» и историческая квест-игра «Февраль 1917. Революция неизбежна?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В историческом квесте можно поиграть за одну из сторон, выступающих за или против революции, окунуться в атмосферу того времени, став представителем одного из слоёв, групп населения, участвовавших в событиях февраля-марта 1917 года и лично повлиять на возможный ход событий в историческом реконструкции-квесте, выстроив новую реальность, остановив и повернув вспять или ускорив революционный хронограф.

​Школьникам и студентам это поможет узнать новые факты и моменты истории. Приглашаются все любители истории.