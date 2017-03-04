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Культура

Встреча с художником Евгением Емельяновым состоится сегодня в Пскове

5 марта в 14:00 в Пскове в выставочном зале регионального отделения Союза художников России (улица Ленина, 1) состоится творческая встреча с художником Евгением Емельяновым. Она пройдёт в рамках персональной выставки художника «Образы Родины», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Дополнительную информацию об этом можно получить по телефонам 72-76-71 или 8-951-756-06-30.

Кроме того, отмечается, что работа выставки «Образы Родины» продлена до 19 марта.

Напомним, что экспозиция открылась в зале Псковского регионального отделения Союза художников России 8 февраля. Основной темой представленных работ является батальная, военно-историческая живопись, отсылающая посетителей в далекое и недалекое военное прошлое России.  

Выставка организована в рамках программы сотрудничества Национального культурно-исторического центра имени М. А. Волошина, Музея славы русского оружия, Псковского отделения Союза художников России и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

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