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Культура

Накануне 8 Марта псковички могут получить музыкальный подарок

5 марта в 15:00 в Псковской областной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) состоится праздничная программа-поздравление «С любовью к женщине!», посвященная Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

С музыкальным подарком перед публикой выступит пианист, лауреат международных конкурсов Виктор Иванов.

Виктор Иванов выпускник Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, 25 лет он преподает в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, ведет активную концертно-просветительскую деятельность, выступая как с сольными программами, так и в качестве концертмейстера, а также в составе камерных ансамблей. Музыкант много гастролирует по Псковской области, участвует в творческих поездках по городам ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, в праздничном концерте примет участие Геннадий Переседов (баритон).

Вход на мероприятие свободный.

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