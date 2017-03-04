5 марта в Псковском музее организуют «Путешествие по картинной галерее»

09:25, 05 марта 2017, ПАИ

5 марта в 11:15 и 13:00 в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7) пройдет культурно-образовательная программа «Путешествие по картинной галерее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В рамках программы дети познакомятся с жанрами живописи на примере произведений знаменитых русских художников, узнают о материалах, с помощью которых создаются картины, а также попробуют себя в роли живописных критиков. В конце занятия предусмотрено творческое задание.

Стоимость билета для взрослых составляет 100 рублей, для школьников – 60 рублей, для дошкольников – 40 рублей

Дополнительная информация: по телефону: 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru

Предварительная запись обязательна.