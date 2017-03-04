12 пьяных водителей задержали псковские полицейские в субботу

11:00, 05 марта 2017, ПАИ

За прошедшие сутки в Псковской области не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 408 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 марта в органы внутренних дел Псковской области поступило 24 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях: из них 7 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 11 преступлений, в том числе две кражи.