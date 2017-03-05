Полиция напоминает псковичам, как сберечь велосипеды от кражи

11:07, 05 марта 2017, ПАИ

С приходом весны всё чаще объектами преступных посягательств становятся велосипеды, отметили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь. Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых», - рекомендуют в полиции.