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Общество

Псковичей призывают следить за исправностью печей

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при устройстве и эксплуатации печи.

"Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга и теплоотдача, но и безопасность: неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку.

На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 сантиметров от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 сантиметров.

Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.

Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже одного раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.

Запрещается: топить неисправные печи; разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; использовать дрова, длина которых превышает размеры топки; сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы; топить печи с открытыми дверцами; оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь; перекаливать печи.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112», - рекомендуют в ГУ МЧС России по Псковской области.

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