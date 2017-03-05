У домов и кафе Пскова появятся объявления с просьбами сообщать полиции о пьяных водителях

11:21, 05 марта 2017, ПАИ

В Псковской области стартовал новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники региона.

«Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за 2016 год в области зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, на момент совершения которых водители транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому профилактике и пресечению этого вида нарушения закона Госавтоинспекция Псковской области при поддержке представителейобщественности уделяет особое внимание», - подчеркнули в пресс-службе.

В рамках нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение ряда мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного садятся за руль автомобилей.

Дорожная полиция призывает и водителей не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку это ведет к трагическим последствиям.