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Экономика

В Пскове прошёл семинар по подготовке заявок в программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония»

В Пскове состоялся региональный информационный семинар по подготовке проектных заявок в двустороннюю программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020 гг.». В семинаре приняли участие более 50 представителей потенциальных партнерских организаций региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Открытый раунд программы проходит с 17 января по 3 апреля. В ходе семинара по разработке проектов участники обсудили особенности программ нового программного периода 2014 - 2020 гг. и их отличие от предыдущего поколения программ, вопросы планирования и использования софинансирования и грантовых средств, дополнительные аспекты применения «Практических рекомендаций проектантам по информационному освещению участия Российской Федерации в программах приграничного сотрудничества Россия – ЕС».

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