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Пьяный водитель в Порховском районе сбил пешехода и скрылся с места ДТП

4 мартя в 21:55 в Порховском районе на 154 км автодороги Великий Новгород - Псков 60-летний водитель «Хонда CRV», управляя автомобилем в нетрезвом состоянии совершил наезд на 22-летнего пешехода.

Как стало известно Псковскому агентству информации, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Отметим, что молодой человек двигался в попутном направлении по правой обочине.

Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был обнаружен.

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