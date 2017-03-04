Пьяный водитель в Порховском районе сбил пешехода и скрылся с места ДТП

12:12, 05 марта 2017, ПАИ

4 мартя в 21:55 в Порховском районе на 154 км автодороги Великий Новгород - Псков 60-летний водитель «Хонда CRV», управляя автомобилем в нетрезвом состоянии совершил наезд на 22-летнего пешехода.

Как стало известно Псковскому агентству информации, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Отметим, что молодой человек двигался в попутном направлении по правой обочине.

Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был обнаружен.