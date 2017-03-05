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Экономика

Предприниматели Псковской области отправятся с бизнес-миссией в Латвию

Предприниматели Псковской области отправятся с бизнес-миссией в Латвию. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Госкомитете по экономическому развитию и инвестиционной политике, решение принято в рамках визита в Псков делегации Рижского региона.

Принято решение об организации бизнесс-миссии предпринимателей в Рижский регион для обмена контактами, обсуждения вопросов взаимодействия и обсуждения возможных деловых проектов сотрудничества.

В ходе встречи муниципалитеты Рижского региона представили проектные идеи для подачи совместных проектов в двустороннюю программу приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» 2014 - 2020 гг.

С начала 2016 года ведется разработка межрегионального проекта с участием партнеров Рижского, Видземского и Латгальского регионов в Латвии и ряда муниципалитетов в Псковской области по оборудованию первого международного велосипедного туристского маршрута. Это самый первый проект с участием муниципалитетов Рижского региона, который практически готов к оформлению проектной заявки.  Два проекта, по развитию межмуниципальных бизнес-инкубаторов и созданию двух уникальных туристских продуктов - музеев авиационной техники и музея космонавтики с расширенными интерактивными экспозициями были взяты в детальную проработку. По остальным проектным предложениям отдел внешнеэкономических связей получил поручение провести проработку  ответных предложений и формирования партнерства из потенциальных участников региона. Открытие раунда подачи заявок в двустороннюю программу приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» 2014 – 2020 гг. ожидается в июне 2017 года.

Продолжить обсуждение совместных инициатив было решено в рамках Форума приграничных регионов, который состоится в Пскове 17-19 мая 2017 года.

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